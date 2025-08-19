جمال حمزة يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الزمالك
كتب - محمد القرش:
ناشد جمال حمزة النجم الأسبق لنادي الزمالك، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحل أزمة الزمالك.
وكتب جمال عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام": "بصفتي أحد أبناء الزمالك بناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك وهي الأمل الوحيد لتطوير النادي وانعاشه".
واختتم حمزة: "الزمالك محتاج نظرة رعاية يا سيادة الرئيس من فخامتك فهو أحد قوى مصر الناعمة اللي حضرتك دائما بتهتم بيها".
