جميع المباريات

جمال حمزة يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الزمالك

06:56 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

ناشد جمال حمزة النجم الأسبق لنادي الزمالك، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحل أزمة الزمالك.

وكتب جمال عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام": "بصفتي أحد أبناء الزمالك بناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك وهي الأمل الوحيد لتطوير النادي وانعاشه".

واختتم حمزة: "الزمالك محتاج نظرة رعاية يا سيادة الرئيس من فخامتك فهو أحد قوى مصر الناعمة اللي حضرتك دائما بتهتم بيها".

مناشدة جمال حمزة

