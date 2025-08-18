أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، موقف إمام عاشور من المشاركة مع المارد الأحمر في مباراة غزل المحلة المقبلة، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال أحمد شوبير في تصريحات، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي عبر قناة الأهلي: "الأهلي يعمل على تجهيز إمام عاشور للمشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة بشكل طبيعي".

وأضاف: "إمام سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق، بداية من اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس الجاري، اللاعب يسعى للعودة سريعا من أجل التواجد مع المنتخب المصري في المعسكر المقبل".

وتابع: "في الغالب سيتم الصبر على إمام عاشور ولن يتم الدفع به في مباراة غزل المحلة المقبلة، لتجهيزه بشكل أكبر لمباراة بيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري".

وغاب عاشور عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب معاناته من كسر في عظمة الترقوة، تعرض له خلال مباراة الفريق في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره غزل المحلة يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

