

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، موقف المحترف الأنجولي بصفوفهم شيكوبانزا من خوض مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم مودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن مدير الكرة بنادي الزمالك عبدالناصر محمد قد وبخّ اللاعب الأنجولي عقب مباراة الفريق الأول أمام نظيرهم سيراميكا كليوباترا بسبب اعتراضه على استبداله خلال اللقاء، مشددًا على ضرورة تقبل القرارات الفنية.

ونوه المصدر إلى أن اللاعب قد اشتكى عقب المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري من إجهاد في العضلة الضامة ليتم استبعاده من قائمة الفريق بمواجهة المقاولون العرب التي أُقيمت مساء يوم أمس السبت وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى شيكو بانزا يقترب من المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة ضد مودرن سبورت، بناءً على الحالة التي سيظهر عليها في تدريبات الزمالك قبل المباراة.

