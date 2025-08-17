مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ضد أيسلندا والقناة الناقلة

12:52 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر كرة اليد (4)
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر كرة اليد (2)
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر كرة اليد (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره أيسلندا اليوم الأحد، لتحديد صاحب المركز الخامس من بطولة العالم للناشئين.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وأيسلندا

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:45 بصالة "استاد القاهرة 1".

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وأيسلندا

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت.

وخسر منتخب مصر فرصة المنافسة على ميدالية، بالسقوط في فخ الهزيمة أمام المنتخب الإسباني، خلال منافسات الدور ربع النهائي، بنتيجة 29-31، مساء أول الخميس.

ويسعى منتخب مصر لمصالحة الجماهير، وإنهاء البطولة بانتصار جديد على منتخب أوروبي، بعدما فرط في تقدمه أمام إسبانيا بالدور ربع النهائي، والذي وصل لفارق 4 أهداف حتى الدقائق الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كرة اليد أيسلندا المركز الخامس بطولة العالم للناشئين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك