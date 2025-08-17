موعد مباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ضد أيسلندا والقناة الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره أيسلندا اليوم الأحد، لتحديد صاحب المركز الخامس من بطولة العالم للناشئين.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وأيسلندا

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:45 بصالة "استاد القاهرة 1".

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وأيسلندا

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت.

وخسر منتخب مصر فرصة المنافسة على ميدالية، بالسقوط في فخ الهزيمة أمام المنتخب الإسباني، خلال منافسات الدور ربع النهائي، بنتيجة 29-31، مساء أول الخميس.

ويسعى منتخب مصر لمصالحة الجماهير، وإنهاء البطولة بانتصار جديد على منتخب أوروبي، بعدما فرط في تقدمه أمام إسبانيا بالدور ربع النهائي، والذي وصل لفارق 4 أهداف حتى الدقائق الأخيرة.