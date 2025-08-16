كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وكان الزمالك استهل مشواره في بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026، بالفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون مقابل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

