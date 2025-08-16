عضو الأهلي ونجوم المنتخب السابقون في زفاف أحمد الجندي (صور)

كتبت-هند عواد:

حضر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، رفقة نجوم كرة القدم السابقين.

ونشر الجارحي صورته مع أحمد الجندي، الفائز بذهبية باريس 2024، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وصورة أخرى ظهر فيها عصام الحضري وأحمد حسن ثنائي منتخب مصر السابقين.

واحتفل أحمد الجندي، بزفافه على مريم عامر لاعبة الخماسي الحديث السابقة، أمس الجمعة، في العلمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة