مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
18:00

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برايتون

1 0
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

عضو الأهلي ونجوم المنتخب السابقون في زفاف أحمد الجندي (صور)

05:04 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد الجارحي من زفاف أحمد الجندي (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد الجارحي من زفاف أحمد الجندي (2)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (19)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (23)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (18)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (24)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (25)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حضر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، رفقة نجوم كرة القدم السابقين.

ونشر الجارحي صورته مع أحمد الجندي، الفائز بذهبية باريس 2024، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وصورة أخرى ظهر فيها عصام الحضري وأحمد حسن ثنائي منتخب مصر السابقين.

واحتفل أحمد الجندي، بزفافه على مريم عامر لاعبة الخماسي الحديث السابقة، أمس الجمعة، في العلمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زفاف أحمد الجندي أحمد الجندي محمد الجارحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان