مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"زيزو مع تريزيجيه".. التشكيل الرسمي للأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

07:35 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (2)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (3)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (5)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (9)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (8)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (10)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن البرتغالي خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فريق فاركو، المقررة في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسين مرعي – كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي – أحمد رمضان بيكهام – أحمد رضا – نيتس جراديشار – محمد شكري – حسين الشحات – محمد مجدى أفشة – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل كوكا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل الأهلى الأهلي فاركو الأهلى ضد فاركو الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"