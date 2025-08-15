كتب - نهى خورشيد

أعلن البرتغالي خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فريق فاركو، المقررة في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسين مرعي – كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي – أحمد رمضان بيكهام – أحمد رضا – نيتس جراديشار – محمد شكري – حسين الشحات – محمد مجدى أفشة – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل كوكا.