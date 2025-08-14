كتب - يوسف محمد:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم الدولي محمد معروف، لقيادة مباراة الأهلي أمام فاركو غدا الجمعة، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فاركو غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف

وتعد هذه المباراة رقم 27 التي يقودها معروف للنادي الأهلي في مختلف البطولات، حيث قاد المارد الأحمر في 26 مباراة سابقة.

وخلال 26 مباراة سابقة قادها معروف للمارد الأحمر، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 18 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين فقط.

وأشهر معروف 38 بطاقة صفراء، في المباريات التي أدارها للقلعة الحمراء، في كافة البطولات ولم يشهر أي بطاقة حمراء في هذه المباريات.

واحتسب صاحب الـ38 عاما، خلال المباريات التي أدارها للمارد الأحمر 10 ركلات جزاء.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: عدي عيد

حكم رابع: هيثم عثمان

حكم تقنية الفيديو: وائل فرحان

حكم فيديو مساعد: يوسف البساطي

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد وقع في فخ التعادل بهدفين لمثلهما، في مباراة الجولة الأولى أمام فريق مودرن سبورت ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

