موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المقاولون العرب

تلقى النادي الأهلي هزيمة كبيرة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، على يد فريق المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما في كأس عاصمة مصر.

وتعد هذه الهزيمة الرابعة الثالثة للمارد الأحمر في النسخة الحالية، من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تلقى الفريق الهزيمة أمام كل من: "إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب"، فيما حقق فوزا وحيدا على حساب سيراميكا كليوباترا.

وبهذا الفوز رفع فريق المقاولون رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو، 3 مباريات، 9 نقاط

2- طلائع الجيش، 4 مباريات، 7 نقاط

3- إنبي، 3 مباريات، 6 نقاط

4- المقاولون العرب، 4 مباريات، 4 نقاط

5- غزل المحلة، 3 مباريات، 3 نقاط

6- الأهلي، 4 مباريات، 3 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا، مباراتين، دون أي رصيد من النقاط

