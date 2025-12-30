موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المقاولون العرب

"بعد الهزيمة من المقاولون".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة اليوم، أمام نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز توقف رصيد المارد الأحمر عند النقطة رقم 3 في المركز السادس بجدول ترتيب كأس عاصمة مصر، فيما رفع فريق المقاولون العرب رصيده إلى النقطة رقم 4 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وبهزيمة المارد الأحمر اليوم يكون قد أنهى مبارياته في العام الحالي 2025، ويستعد لخوض أول مباراة في العالم الجديد 2026، بمواجهة فريق فاركو في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، يوم 10 يناير المقبل 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

