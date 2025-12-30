مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 0
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المقاولون العرب

كتب - يوسف محمد:

08:27 م 30/12/2025
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة اليوم، أمام نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز توقف رصيد المارد الأحمر عند النقطة رقم 3 في المركز السادس بجدول ترتيب كأس عاصمة مصر، فيما رفع فريق المقاولون العرب رصيده إلى النقطة رقم 4 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وبهزيمة المارد الأحمر اليوم يكون قد أنهى مبارياته في العام الحالي 2025، ويستعد لخوض أول مباراة في العالم الجديد 2026، بمواجهة فريق فاركو في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، يوم 10 يناير المقبل 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

المقاولون والأهلي النادي الأهلي آخر اخبار الأهلي كأس عاصمة مصر موعد مباراة الأهلي المقبلة

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

