مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 3
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 3
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 2
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 1
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

مصدر يفجر مفاجأة عن مدرب الزمالك القادم.. وسبب رحيل عبدالرؤوف

كتب : محمد خيري

10:07 م 30/12/2025 تعديل في 10:10 م
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن استقالة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كانت متوقعة، خاصة بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر أن المدير الفني لم يتمكن من تحمل الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة الزمالك تتجه للتعاقد مع مدرب محلي لقيادة الفريق، مؤكدًا عدم وجود نية للتعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الراهن بسبب الأوضاع المالية للنادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات جارية مع أحد المدربين المحليين، وسيتم الإعلان الرسمي فور التوصل إلى اتفاق نهائي.

مدرب الزمالك الجديد أحمد عبد الروؤف الزمالك أخبار الزمالك الزمالك الآن

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

