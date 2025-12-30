مصدر يفجر مفاجأة عن مدرب الزمالك القادم.. وسبب رحيل عبدالرؤوف

"بعد الهزيمة من المقاولون".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن استقالة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كانت متوقعة، خاصة بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بلدية المحلة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر أن المدير الفني لم يتمكن من تحمل الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة الزمالك تتجه للتعاقد مع مدرب محلي لقيادة الفريق، مؤكدًا عدم وجود نية للتعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الراهن بسبب الأوضاع المالية للنادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات جارية مع أحد المدربين المحليين، وسيتم الإعلان الرسمي فور التوصل إلى اتفاق نهائي.

