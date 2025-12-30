أحمد شوبير يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي مع حامد حمدان لاعب بتروجيت

"بعد الهزيمة من المقاولون".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كشف حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، سبب عدم إكمال النادي الأهلي مفاوضاته مع لاعب وسط بتروجيت حامد حمدان.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوضوح ومنعا للاجتهادات، عدم ضم حامد حمدان كان رؤية فنية للمدرب فقط لاغير".

وكان شوبير أعلن في وقت سابق من اليوم، انتقال حمدان إلى فريق بيراميدز وأن اللاعب سينتظم في التدريبات غدا الأربعاء 31 ديسمبر الجاري.

وشهدت الفترة الماضية منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشارك صاحب الـ 25 عاما، خلال الموسم الحالي 2025-2026 رفقة بتروجيت، في مباريات فقط، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد.

