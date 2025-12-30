مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 0
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من الزمالك على رحيل عبدالرؤوف

كتب : مصراوي

08:07 م 30/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (3)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (2)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (8)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (9)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (15)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (4)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (5)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (6)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (7)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (1)
  • عرض 18 صورة
    فرحة لاعبي الزمالك بهدف ناصر منسي في مرمى بلدية المحلة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت نيرة الأحمر، مقدمة البرامج براديو صوت الزمالك، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة في غاية الصعوبة والخطورة، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية التي يعاني منها النادي هي أزمة مالية طاحنة تمتد إلى جميع الألعاب، وليست مقتصرة على كرة القدم فقط.

وأوضحت نيرة الأحمر أن المشكلة لا تتعلق برحيل أحمد عبد الرؤوف أو بالبيان الصادر عن جون إدوارد، مؤكدة أن هذه الأمور ليست سوى مظاهر لأزمة أعمق وأكبر، تهدد الكيان نفسه، وليس مجرد أفراد أو إدارات.

وشددت على أنها تتحدث بصفتها الإعلامية وليس بصفتها الرسمية كعضو في مجلس الإدارة، موضحة أن المجلس الحالي، إلى جانب محبي النادي، قاموا بضخ أموال كبيرة لدعم الزمالك، لافتة إلى أن ممدوح عباس أنفق ما يقرب من 300 مليون جنيه، وأن جميع أعضاء المجلس ساهموا دون استثناء.

وأضافت أن مجلس الإدارة يسعى جاهدًا لإيجاد حلول جذرية للأزمة، موضحة أن المصدر الرئيسي الذي كان يُعوَّل عليه هو أرض أكتوبر، في حين تُعد باقي الموارد مجرد حلول مؤقتة لا ترقى إلى حل الأزمة بشكل كامل.

واختتمت نيرة الأحمر تصريحاتها بالتأكيد على أن الأشخاص يرحلون ويبقى الكيان، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للإدارة الحالية هو إخراج نادي الزمالك من أزمته المالية الخانقة، مؤكدة أن النادي سيظل موجودًا، وأن أي شخص يمتلك حلًا حقيقيًا وقادرًا على إنقاذ الزمالك مرحب به دون تردد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد عبد الرؤوف نيرة الأحمر أخبار الزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟