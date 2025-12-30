أول تعليق من الزمالك على رحيل عبدالرؤوف

أكدت نيرة الأحمر، مقدمة البرامج براديو صوت الزمالك، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة في غاية الصعوبة والخطورة، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية التي يعاني منها النادي هي أزمة مالية طاحنة تمتد إلى جميع الألعاب، وليست مقتصرة على كرة القدم فقط.

وأوضحت نيرة الأحمر أن المشكلة لا تتعلق برحيل أحمد عبد الرؤوف أو بالبيان الصادر عن جون إدوارد، مؤكدة أن هذه الأمور ليست سوى مظاهر لأزمة أعمق وأكبر، تهدد الكيان نفسه، وليس مجرد أفراد أو إدارات.

وشددت على أنها تتحدث بصفتها الإعلامية وليس بصفتها الرسمية كعضو في مجلس الإدارة، موضحة أن المجلس الحالي، إلى جانب محبي النادي، قاموا بضخ أموال كبيرة لدعم الزمالك، لافتة إلى أن ممدوح عباس أنفق ما يقرب من 300 مليون جنيه، وأن جميع أعضاء المجلس ساهموا دون استثناء.

وأضافت أن مجلس الإدارة يسعى جاهدًا لإيجاد حلول جذرية للأزمة، موضحة أن المصدر الرئيسي الذي كان يُعوَّل عليه هو أرض أكتوبر، في حين تُعد باقي الموارد مجرد حلول مؤقتة لا ترقى إلى حل الأزمة بشكل كامل.

واختتمت نيرة الأحمر تصريحاتها بالتأكيد على أن الأشخاص يرحلون ويبقى الكيان، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للإدارة الحالية هو إخراج نادي الزمالك من أزمته المالية الخانقة، مؤكدة أن النادي سيظل موجودًا، وأن أي شخص يمتلك حلًا حقيقيًا وقادرًا على إنقاذ الزمالك مرحب به دون تردد.