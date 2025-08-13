"ريبيرو السبب".. شوبير يكشف غضب الأهلي من تحركات عبدالقادر للفيفا

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات، موقف أحمد عبدالقادر، مع النادي الأهلي، والتهديد للجوء للفيفا، لعدم مشاركته في التدريبات.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "من حق أحمد عبد القادر المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر خاصة وأنه ما زال لاعبًا في الفريق ومقيدًا ضمن قائمته".

وأضاف: "المدرب لا يرغب في مشاركته أو يريد مشاركته، من حقه تمامًا أن يتدرب مع النادي، وهناك محاولات لإقناع خوسيه ريبيرو من أجل ضمه لتدريبات الفريق".

وتابع: "المبدأ من البداية أنا لاعب وأنهيت إعارتي وحاليًا على ذمة النادي، وعاوز اتمرن مع الفريق كما ينص قوانين كرة القدم".

وأكمل: "الكلام عن إنه سينضم لنادٍ أخر، طيب لما ينهي عقده ينضم لأي نادٍ يريده طالما الأهلي لن يجدده".

وأوضح: هناك حالة غضب داخل الأهلي بسبب الحديث عن التهديد بلجوء عبد القادر للشكوى في فيفا، ولكن الأهلي في غنى عن هذه الأمور وكذلك عبد القادر أيضًا".

واختتم تصريحاته: "الساعات الماضية سمعنا عن أحاديث ربطت بين انتقال عبد القادر لنادي أهلي طرابلس الليبي، ولكن هذا الكلام لا أساس له من الصحة".