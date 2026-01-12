رئيس الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات صفقة أفشة

أول تعليق من معتمد جمال بعد هزيمة الزمالك من زد في كأس عاصمة مصر

أعلن محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن اقتراب محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي، من الانضمام إلى صفوف زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة.

وقال سلامة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت 1"، إن صفقة إعارة أفشة من الأهلي إلى الاتحاد السكندري "اقتربت من الاكتمال بنسبة 95%".

وأضاف: الجميع يعلم حجم الموقف الصعب الذي يمر به الفريق في بطولة الدوري، وهو وضع لا يليق بتاريخ النادي ولا بجماهيره العريضة.

وتابع: تحملت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 مليون جنيه من أجل مصلحة النادي، فالأندية الجماهيرية تعتمد بشكل أساسي على وجود رئيس مجلس إدارة قوي، ووجود قيمة كبيرة مثل محمد مصيلحي، الذي تحمل قبلي الضغوط المالية والإدارية، كان له دور كبير في استمرار النادي، ونرى مثالا واضحا في نادي الإسماعيلي، الذي واجه أزمة كبيرة بعد ابتعاد الداعمين عنه.

ويرغب محمد مجدي أفشة في خوض تجربة جديدة، خاصة في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

واختتم سلامة تصريحاته مؤكدا أن الاتحاد السكندري يضم 15 لعبة مختلفة، على عكس بعض الأندية الأخرى مثل المصري والإسماعيلي، وأن كرة السلة تمثل قيمة كبرى داخل النادي، ولا يمكن التفريط فيها، حيث كان الاتحاد السكندري أحد أبرز أسباب صناعة شعبية اللعبة في مصر.