"وصلت للأعراض".. تحرك صارم من والد زيزو ضد جماهير الزمالك

كتب- محمد خيري:

قرر مصطفى سيد، والد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، التقدم بشكوى ضد جماهير الزمالك بعد التجاوز ضد نجله في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

أكد سيد مصطفى والد زيزو لاعب النادي الأهلي في تصريحات لبرنامج "بلس 90"، عبر قناة "النهار" أنه الآن جاء وقت الحساب وأنه تم الترفع كثيرًا عن الرد، ولكن الأمور وصلت للسباب في الأعراض.

وأضاف: الأمور تجاوزت الحدود وكان هناك مراعاة لتاريخ زيزو مع الزمالك خلال 6 سنوات، ولكن هناك أعضاء من مجلس إدارة الزمالك قاموا بتحريض الجمهور للإساءة للاعب، ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات قانونية.

وواصل: "تم صياغة البلاغ منذ الأمس، وتجميع العديد من الفيديوهات، وتقديم كافة المستندات للنيابة العامة".

جدير بالذكر، أن رابطة الأندية المحترفة، استقرت على تغريم نادي الزمالك، 100 ألف جنيه، تنفيذًا لـ عقوبة السباب الجماعي في الدوري، بعد الهتافات المسيئة التي وجهتها جماهير الفريق الأبيض لنجمها السابق زيزو خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2025-2026.