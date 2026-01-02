مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

- -
21:45

لانس

جميع المباريات

إعلان

موعد انضمام حامد حمدان إلى بيراميدز

كتب : هند عواد

10:18 ص 02/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (4)
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (2)
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (1)
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (7)
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (6)
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، موعد انضمام الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت، إلى الفريق السماوي، بعد إتمام التعاقد معه.

وقال هاني سعيد، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حامد حمدان سينضم إلى بيراميدز مع بداية التدريبات، وسيعود الفريق إلى المران بعد يومين، سياستنا في التعاقدات واضحة، لا ندخل في مفاوضات مع أي لاعب دون الحاجة الفنية الحقيقية إليه".

وأضاف: "لا نتعاقد مع أي لاعب لمجرد منافسة نادٍ آخر على ضمه، وحامد حمدان لم يكن مرتبطا بالزمالك فقط، بل كان محل متابعة من بيراميدز قبل، حتى أنني سألت المدير الرياضي لتروجيت عنه في أكثر من مباراة".

واختتم هاني سعيد: "حامد حمدان يمتلك إمكانيات جيدة، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يتناسب مع احتياجات بيراميدز".

اقرأ أيضًا:

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 6 صور جديدة

3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان بيراميدز هاني سعيد انضمام حامد حمدان إلى بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة