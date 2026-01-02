موعد انضمام حامد حمدان إلى بيراميدز

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، موعد انضمام الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت، إلى الفريق السماوي، بعد إتمام التعاقد معه.

وقال هاني سعيد، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حامد حمدان سينضم إلى بيراميدز مع بداية التدريبات، وسيعود الفريق إلى المران بعد يومين، سياستنا في التعاقدات واضحة، لا ندخل في مفاوضات مع أي لاعب دون الحاجة الفنية الحقيقية إليه".

وأضاف: "لا نتعاقد مع أي لاعب لمجرد منافسة نادٍ آخر على ضمه، وحامد حمدان لم يكن مرتبطا بالزمالك فقط، بل كان محل متابعة من بيراميدز قبل، حتى أنني سألت المدير الرياضي لتروجيت عنه في أكثر من مباراة".

واختتم هاني سعيد: "حامد حمدان يمتلك إمكانيات جيدة، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يتناسب مع احتياجات بيراميدز".

اقرأ أيضًا:

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 6 صور جديدة



3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟



