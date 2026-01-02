"بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة

تلقى الوسط الرياضي المصري بشكل كامل صادمة كبيرة، أمس الخميس الموافق 1 يناير الجاري 2026، بعد إعلان خبر وفاة يمنى طارق بطلة مصر في الكاراتيه لذوي الهمم.

ونعى الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي أمس الخميس الموافق 1 يناير الجاري، الفقيدة في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أبرز المعلومات عن الراحلة يمنى طارق

الراحلة يمنى طارق هى من مواليد محافظة الإسكندرية، تخرجت من قسم هندسة الحاسب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

ونجحت يمنى خلال السنوات الماضية، في تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب في بطولات الكاراتيه لذوي الهمم.

وحققت يمنى لقب بطولة الجمهورية للكاراتيه في 4 مناسبات مختلفة، بجانب تتويجها بلقب بطولة العالم مرة وحيدة، قبل أن تعتزل وتتجه للعمل كمحكمة في الاتحاد المصري للكاراتيه.

وتم تكريم بطلة الكاراتيه الراحلة يمنى طارق في وقت سابق، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف.

نعي الاتحاد المصري للكاراتيه للراحلة يمنى طارق

"ببالغ الحزن والأسى، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المهندسة يمنى طارق، بطلة العالم للكاراتيه والحكم بالاتحاد المصري".

وأضاف البيان :"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

