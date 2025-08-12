مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

في عيد ميلاده.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن مروان عطية وزوجته

01:10 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (1)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (4)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (5)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (3)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (7)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (8)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (9)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (10)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (11)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (12)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (2)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (14)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (13)
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية وزوجته (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل نجم النادي الأهلي مروان عطية اليوم، 12 أغسطس 2025، بعيد ميلاده الـ 27، بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات منذ بداياته مع الاتحاد السكندري وصولًا إلى التألق بقميص الأهلي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مروان عطية وزوجته كالتالي:

منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في عام 2023 قادمًا من الاتحاد السكندري، شارك مروان عطية في أكثر من 60 مباراة حتى منتصف 2024 وسجل هدفين، مسهمًا في تحقيق عدد من البطولات المميزة.

وقد حصد مع الأهلي عدة ألقاب متتالية في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب كأس مصر، وكأس السوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى بطولات قارية أخرى.

بعيدًا عن المستطيل الأخضر، لم يتوقف نشاط مروان عند حدود الكرة، فقد افتتح في 10 أغسطس 2025 مشروعه الخاص لحماية السيارات تحت اسم "چونسون"، وذلك خلال فترة تعافيه من جراحة الفتق التي أجراها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وعلى الصعيد الشخصي، يعيش مروان حياة أسرية مستقرة إلى جانب زوجته سلمى صقر، المعروفة أيضًا باسم سلمى فتحي منصور، وهي شابة من مواليد الثاني من فبراير 1999، تبلغ من العمر 26 عامًا، وتقيم في مدينة الإسكندرية.

درست سلمى في كلية اللغات والترجمة في جامعة فاروس بالإسكندرية، وتعمل كمدونة وصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد متابعيها على إنستجرام من نحو 195 ألفًا خلال فترة الخطوبة إلى أكثر من 437 ألفًا بعد الزواج.

قصة تعارفهما بدأت أثناء حضور سلمى لإحدى مباريات الاتحاد السكندري في فترة لعب مروان هناك، ليتطور الأمر إلى خطوبة رسمية في 14 فبراير 2023، ثم زواج احتفل به الثنائي في 24 يوليو 2024، وهو الحفل الذي لفت الأنظار، خاصة عند ظهور سلمى وهي تبكي من الفرحة.

وفي لقاء تلفزيوني، أوضحت سلمى أنها لم تكن مهتمة بكرة القدم قبل زواجها، لكنها أصبحت متابعة بشغف بعد ارتباطها بمروان، مؤكدة أنها تقلق بشدة عند إصابته أو غيابه عن المباريات، وتدعو له دائمًا بالسلامة.

كما أعلنت مؤخرًا عن انتظار طفلتهما الأولى التي اختارا لها اسم "آلما".

اقرأ أيضًا:
"هات الفلوس اللي عليك بسرعة".. رد عاجل من الزمالك على شكوى زيزو

إيزاك يصدم نيوكاسل بعد رفض رحيله لليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية وزوجته عيد ميلاد مروان غطية زوجة مروان عطية الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق