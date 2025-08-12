"كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز

القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بشأن الأنباء المتداولة حول رحيله عن الفريق، وذلك خلال برنامجه "ملعب أون" على قناة أون سبورت.

وقال زاهر: "تواصلت مع محمد الشناوي بشأن كل التصريحات التي سمعناها في الفترة الأخيرة، والتي تقول بأنه سيرحل عن الأهلي، وأنه في طريقه إلى بيراميدز أو الزمالك."

وأضاف: "الشناوي رد علي بشكل واضح جدا، وقال لي أنت تعرفني منذ سنوات، هل سبق أن تحدثت معك أو صرحت بأي شيء، وعندما وصلتني أربعة عروض من أندية عربية بمقابل مادي أكبر بكثير من راتبي في الأهلي هل قلت شيئا وقتها فقلت له لا، فأجاب أنا لا أتكلم عن شئ، ولم أتكلم، ولن أتكلم."

وتابع زاهر: "سألته عن عرض بيراميدز فقال لي لا يوجد عرض من بيراميدز، ولا أحد تحدث معي، فسألته عن الزمالك، فقال لم يتواصل معي أحد، وأنا بالفعل جددت عقدي مع الأهلي ووقعت، وإذا قرر الأهلي بيعي يوما ما وتلقى عروضا جيدة من أندية عربية، فليبعني، لا مشكلة لدي، لكن طالما أنا في الأهلي، فأنا مستمر."

واختتم زاهر حديثه قائلا: "كل ما قيل عن الشناوي غير صحيح، ولم يتحدث مع أي شخص بهذا الشأن، حتى لو جلست معه في أي مكان، لن تحصل منه على أي معلومة، فهو منذ سنوات في الأهلي ولم يقول أي تصريحات، وعندما قال لي ذلك، تأكدت أن كلامه صحيح."