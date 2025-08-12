مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

"كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز

03:16 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 5 صورة
    محمد الشناوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بشأن الأنباء المتداولة حول رحيله عن الفريق، وذلك خلال برنامجه "ملعب أون" على قناة أون سبورت.

وقال زاهر: "تواصلت مع محمد الشناوي بشأن كل التصريحات التي سمعناها في الفترة الأخيرة، والتي تقول بأنه سيرحل عن الأهلي، وأنه في طريقه إلى بيراميدز أو الزمالك."

وأضاف: "الشناوي رد علي بشكل واضح جدا، وقال لي أنت تعرفني منذ سنوات، هل سبق أن تحدثت معك أو صرحت بأي شيء، وعندما وصلتني أربعة عروض من أندية عربية بمقابل مادي أكبر بكثير من راتبي في الأهلي هل قلت شيئا وقتها فقلت له لا، فأجاب أنا لا أتكلم عن شئ، ولم أتكلم، ولن أتكلم."

وتابع زاهر: "سألته عن عرض بيراميدز فقال لي لا يوجد عرض من بيراميدز، ولا أحد تحدث معي، فسألته عن الزمالك، فقال لم يتواصل معي أحد، وأنا بالفعل جددت عقدي مع الأهلي ووقعت، وإذا قرر الأهلي بيعي يوما ما وتلقى عروضا جيدة من أندية عربية، فليبعني، لا مشكلة لدي، لكن طالما أنا في الأهلي، فأنا مستمر."

واختتم زاهر حديثه قائلا: "كل ما قيل عن الشناوي غير صحيح، ولم يتحدث مع أي شخص بهذا الشأن، حتى لو جلست معه في أي مكان، لن تحصل منه على أي معلومة، فهو منذ سنوات في الأهلي ولم يقول أي تصريحات، وعندما قال لي ذلك، تأكدت أن كلامه صحيح."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رحيل محمد الشناوي محمد الشناوي هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي قصة رحيل محمد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان