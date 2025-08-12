مباريات الأمس
محلل أداء الأهلي يخطف الأنظار في مباراة مودرن سبورت بهذا التصرف (فيديو)

02:12 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    محلل أداء الأهلي (1) (1)
    محلل أداء الأهلي (5) (1)
    محلل أداء الأهلي (3) (1)
    محلل أداء الأهلي (2) (1)
    الأهلي ومودرن سبورت (9)
    الأهلي ومودرن سبورت (8)
    الأهلي ومودرن سبورت (7)
    الأهلي ومودرن سبورت (4)
    الأهلي ومودرن سبورت (5)
    الأهلي ومودرن سبورت (10)
    الأهلي ومودرن سبورت (3)
    الأهلي ومودرن سبورت (2)
كتب - يوسف محمد:

سيطرة موجة من الغضب على كل جماهير النادي الأهلي، كل المسؤولين عن فريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال اليومين الماضيين، بعد التعادل مع مودرن سبورت في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

وخطف محلل أداء النادي الأهلي سيباستيان بودسيادلي، الأنظار بشكل كبير خلال مباراة الفريق ومودرن سبورت، بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يصدر ردة فعل غاضبة على تصرف إحدى الكرات مع نهاية المباراة.

وظهر بودسيادلي، هو يصرخ بقوة غاضبا خلال تواجده في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، بسبب تصرف أحد لاعبي الأهلي بشكل خاطئ في الكرة قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

الأهلي ومودرن سبورت الدوري المصري محلل أداء الأهلي غضب محلل أداء الأهلي في مباراة مودرن
