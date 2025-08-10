كتب - يوسف محمد:

واصل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائجه السلبية مع المارد الأحمر منذ توليه القيادة الفنية للفريق، في مايو الماضي 2025.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، في مايو الماضي لخلافة عماد النحاس، الذي تولى القيادة الفنية للفريق في نهاية الموسم الماضي.

وحتى الآن لم ينجح ريبيرو في قيادة المارد الأحمر لتحقيق أي فوز، خلال 4 مباريات قاد فيهم المارد الأحمر، منذ تولي القيادة الفنية للفريق.

وقاد ريبيرو الأهلي حتى الآن، في 4 مباريات رسمية، تلقى خلالهم الفريق الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في مثلهما، لم يحقق أي فوز حتى الآن مع الفريق.

واستهل ريبيرو مشواره الرسمي مع الأهلي، بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراته الثانية مع الفريق، أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية بنتيجة هدفين دون مقابل.

واختتم الأهلي مبارياته في مونديال الأندية بمواجهة بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

ومع توديع المارد الأحمر بطولة كأس العالم للأندية 2025، بدأ الفريق بقيادة ريبيرو يستعد للموسم الجديد من خلال خوض العديد من المباريات الودية، ظهر خلالها الفريق بمستوى مميز، جعل الجماهير تتوقع الظهور بشكل قوي في المباريات الرسمية.

وفي أول مباريات المارد الأحمر بالدوري المصري موسم 2025-2026، تلقت الجماهير الحمراء صدمة كبيرة، بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق، على الرغم من الصفقات القوية التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

والأداء الضعيف الذي قدمه الأهلي أمام مودرن سبورت، لم يساعد الفريق سوى في حصد نقطة وحيدة من مباراة الأمس، ليظل ريبيرو أيضًا دون تحقيق أي فوز مع المارد الأحمر حتى الآن.

وما أثار قلق الجماهير الحمراء أيضًا، هو الضعف الدفاعي للفريق منذ تولي ريبيرو، حيث في 4 مباريات رسمية خاضها الفريق مع المدير الفني الإسباني، تلقت شباك المارد الأحمر 8 أهداف، فيما سجل 6 أهداف فقط.

