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هدف قطة الأول لـ بيراميدز في شباك الزمالك (فيديو)

09:11 م الخميس 05 يونيو 2025
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    أحمد عاطف قطة ينشر صورته مع محمد بوبو من تدريبات بيراميدز
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    أحمد عاطف قطة لاعب منتخب مصر الأولمبي
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    أحمد عاطف قطة لاعب نادي زد
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كتب - نهى خورشيد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حالياً مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء هدف التقدم الأول لـ بيراميدز عن طريق أحمد عاطف قطة، بعد عرضية متقنة من وليد الكرتي، ليسددها الأول برأسه في الدقيقة 29.

وبدأ بيراميدز الشوط الأول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

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أحمد عاطف قطة بيراميدز الزمالك كأس مصر نهائي كأس مصر
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