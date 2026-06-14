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اليوم.. ندوة "العادات والتقاليد في مصر القديمة"

كتب : محمد لطفي

08:00 ص 14/06/2026

مركز إبداع بيت السحيمي

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يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي، ندوة بعنوان "العادات والتقاليد في مصر القديمة"، يعقبها حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية، وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد 14 يونيو.

تتناول الندوة الجذور التاريخية للعادات والتقاليد في المجتمع المصري القديم، وكيف امتدت العديد من الممارسات والطقوس الفرعونية لتشكل جانبًا من الوجدان الشعبي المصري المعاصر، من خلال استعراض طقوس الزواج والميلاد والسبوع، والأعياد والاحتفالات المرتبطة بالموروث المصري، ومنها شم النسيم ووفاء النيل ورأس السنة المصرية القديمة. كما تتناول ملامح الحياة اليومية في مصر القديمة، بما في ذلك المأكولات والأزياء والعلاقات الأسرية، إلى جانب المعتقدات والعادات الجنائزية وطقوس إحياء ذكرى الموتى.

وتدير الندوة الكاتبة والصحفية بجريدة الأهرام منال نور الدين، مستضيفة عالم المصريات سامي حران، الذي يستعرض أوجه التشابه والاستمرار بين الموروث الحضاري المصري القديم والعادات التي ما زالت حاضرة في مختلف جوانب الحياة اليومية للمصريين حتى اليوم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على إحياء التراث المصري ونشر المعرفة بتاريخ الحضارة المصرية، وتعزيز الوعي بالروابط الممتدة بين الماضي والحاضر، بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

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مركز إبداع بيت السحيمي العادات والتقاليد في مصر القديمة فرقة النيل للآلات الشعبية بيت السحيمي

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