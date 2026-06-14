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اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:30 ص 14/06/2026

الشيخ أيمن عبدالغني

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يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026/2025م، مع الإعلان عنها على صفحة الأزهر الشريف، وإتاحتها عبر بوابة الأزهر عقب اعتمادها.

و يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2026 للفصل الدراسي الثانى، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض

الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2026.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

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الشيخ أيمن عبدالغني لأزهر الشريف تيجة إعدادية الأزهر

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