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صرف ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، مكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، تقديرًا لما قدموه خلال الموسم الذي شهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

مكافأة ممدوح عباس للاعبي الزمالك

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن ممدوح عباس قرر صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق، تنفيذًا لوعد سابق قطعه لهم حال التتويج ببطولة الدوري، وذلك تحفيزًا لهم بعد النجاح في استعادة اللقب.

وأوضح المصدر أن المكافآت سيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، في إطار تقدير الجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، والذي تُوج بإنهاء الموسم على قمة جدول الترتيب.

الزمالك يواجه أزمات

ويأتي هذا التحرك من الرئيس الشرفي للزمالك في وقت يواجه فيه النادي تحديات مالية وإدارية، على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بإيقاف القيد والمستحقات المالية العالقة.

وتمكن الزمالك من حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما أنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث، ليضيف الفريق الأبيض بطولة جديدة إلى سجل إنجازاته المحلية.

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