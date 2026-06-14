أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن تطبيق منظومة جديدة لإدارة شواطئ المدينة تعتمد على 7 مستويات للخدمة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين جميع الفئات من الاستمتاع بالبحر.

شواطئ مجانية بتسليم البطاقة الشخصية

وأوضح المحافظ أن المنظومة الجديدة تبدأ بشواطئ مجانية بالكامل، يحصل فيها المصطاف على شمسية وأربعة كراسي مقابل تسليم البطاقة الشخصية فقط، وصولًا إلى شواطئ ذات خدمات سياحية وفندقية بأسعار محددة.

منع حجب رؤية البحر على الكورنيش

وأكد المحافظ الالتزام بعدم حجب رؤية البحر على امتداد الكورنيش، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الدولة لا تنفق مليارات الجنيهات لإحياء الشواطئ ثم يتم حجبها عن المواطنين.

شواطئ مفتوحة ومناطق مجانية جديدة

وأشار إلى أن شواطئ شرق ووسط الإسكندرية ستكون مفتوحة أمام المواطنين، مع الإبقاء على شاطئ الأنفوشي العام مجانًا دون أي رسوم، إلى جانب التوسع في الشواطئ المجانية بمنطقة العجمي.

افتتاحات مرتقبة ومشروعات ساحلية جديدة

واختتم المحافظ تصريحاته بالإشارة إلى قرب الانتهاء من مشروع اللسان البحري بمنطقة المحروسة، تمهيدًا لافتتاحه قبل الموسم الصيفي المقبل، ضمن خطة تطوير وحماية ساحل الإسكندرية.