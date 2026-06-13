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حقق منتخب قطر تعادلًا مفاجئًا في مباراته الأولي في كأس العالم 2026 ضد سويسرا في الجولة الأولي من منافسات المونديال.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف مقابل هدف، أحرز هدف تعادل قطر التاريخي بوعلام خوخي في الدقيقة 90+5، فيما سجل لـ سويسرا بريل إيمبولو.

وتعتبر هذه أول نقطة للمنتخب القطري في تاريخ كأس العالم

ملخص مباراة منتخب قطر وسويسرا في كأس العالم2026

وبدأ منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

في خط الدفاع: بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، أيوب الملوي، همام الأمين.

في خط الوسط: عاصم مادبو، جاسم جابر، عيسى لاي.

في خط الهجوم: أكرم عفيف، يوسف عبد الرزاق، إدميلسون جونيور.

ويتواجد منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، التي تضم

منتخبات سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.

أبرز أحداث مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026

الدقيقة الأولي: انطلاق المباراة وسط حضور جماهيري لافت للمنتخب القطري

الدقيقة الثانية : هدف ضائع لقطر بعد خطأ دفاعي من سويسرا ليستغل اللاعب إدميسلون ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس سويسرا تصدي لها

الدقيقة 12: هدف ضائع لمنتخب سويسرا بعد كرة عرضية قابلها دان ندوي بتسديدة سريعة لتمر الكرة أعلي العارضة

الدقيقة 15: سويسرا تحصل علي ركلة جزاء

الدقيقة 16: منتخب سويسرا يسجل هدف التقدم عن طريق لاعبه بريل إمبومو

الدقيقة 20 : إنقاذ رائع من حارس قطر محمود أبو ندي بعد تسديدة اللاعب دينيس زكريا

الدقيقة 23 : منتخب سويسرا يحصل علي ركلة حرة سددها اللاعب روبن فارجاس خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 28 : محاولة لمنتخب قطر بعد كرة طولية من بيدرو ميجيل وارتقاء وإبعاد من دفاع منتخب سويسرا

الدقيقة 31: سقوط بيدرو لاعب منتخب قطر ونزول الجهاز الطبي لإسعافه

الدقيقة 35 : فرصة هدف محقق لمنتخب سويسرا بعد تمريرة بالكعب واستلام من اللاعب دان ندوي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمي العنابي

الدقيقة 42: لاعب سويسرا دينيس زكريا يحصل علي بطاقة صفراء بسبب الخشونة المتعمدة

الدقيقة 43: هدف ضائع لقطر بعدما تسلم إدميسلون الكرة وسدد من داخل منطقة الجزاء لكن حارس سويسرا أنقذ مرماه ببراعة

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 51: الحكم ينهي الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني : ضربة حرة لسويسرا وعرضية من اللاعب روبن فارجاس خارج منطقة الجزاء يتصدي لها دفاع قطر

الدقيقة 50 : كرة خطيرة لمنتخب سويسرا بعد تسديدة قوية من اللاعب تشاكا من خارج منطقة الجزاء لتمر أعلي العارضة بقليل

الدقيقة 59 : إبعاد للكرة من دفاع قطر بعد كرة عرضية لسويسرا عن طريق اللاعب ريكاردو رودريجيز

الدقيقة 61: منتخب قطر يجري 3 تبديلات بنزول ديل كريم بو ضياف وأحمد فتحي وأحمد علاء الدين لتنشيط الجانب الهجومي أملاً في التعادل

الدقيقة 75: فرصة هدف لمنتخب قطر بعد تسديدة قوية من اللاعب كريم بوضياف خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 77: هدف ضائع لمنتخب سويسرا بعد تمريرة قابلها اللاعب روبن فارجاس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة بجوار القائم بقليل

الدقيقة 86: فرصة خطيرة لمنتخب قطر بعد كرة عرضية من اللاعب أكرم عفيف على حدود منطقة الجزاء تصدي لها حارس سويسرا

الدقيقة 88: نزول لاعب قطر حسين الهيدوس بدلا من اللاعب إدميسلون جونيور

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع في مباراة قطر وسويسرا

تعادل تاريخي لمنتخب قطر في كأس العالم2026

الدقيقة 90+ 4 : اللاعب خورخي بوعلام يسجل هدف التعادل لقطر من رأسية رائعة سكنت شباك سويسرا

الدقيقة 90+ 6: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1

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