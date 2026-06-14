أفاد مسؤول حكومي، أن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصًا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي.

ويشهد القطاع الصحي بالبلاد تدهورًا كبيرًا بعد 12 عاما من الحرب التي أودت بحياة الآلاف.

وقال تيسير السامعي، مسؤول الإعلام بمكتب الصحة العامة في محافظة تعز، في جنوب غرب البلاد، في بيان: "منذ بداية العام سجلت حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في مناطق سيطرة الحكومة نحو 4819 إصابة، مع وفاة 18، في محافظتي عدن وحضرموت، خلال الفترة بين يناير ومطلع يونيو 2026".

وسجلت منظمة الصحة العالمية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 3900 حالة إصابة و14 وفاة.

وأكد المسؤول اليمني، أن عدن تصدرت قائمة المحافظات في عدد حالات الإصابة والوفيات بما يصل إلى 1243 إصابة و12 وفاة، وهو ما يمثل 67% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس.

وينتقل فيروس حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق البعوض، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتص دم أحد المصابين بالعدوى، وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام إضافة إلى الألم الشديد وراء العينين ونزيف من الأنف.

تعليق استخدام لقاح حمى الضنك

والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة البرازيلية تعليق استخدام أول لقاح في العالم بجرعة واحدة ضد حمى الضنك موقتا، بعد حالتَي وفاة مشكوك في صلتهما باللقاح.

ومنذ مطلع العام الحالي، تلقى أكثر من نصف مليون شخص، لا سيما من العاملين في القطاع الصحي، جرعة من هذا اللقاح الذي طوره معهد بوتانتان الحكومي في البرازيل، ونال مصادقة السلطات الصحية في نوفمبر الماضي.

ويمكن حمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عبر بعوضة النمر، أن تسبب حمى شديدة وصداعًا وآلامًا في العضلات وغثيانا، بالإضافة إلى طفح جلدي، وفي حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

ومن بين 501044 شخصًا تلقوا اللقاح في الفترة الممتدة من يناير ونهاية مايو، ظهرت على 3703 أشخاص أعراض مشابهة لأعراض حمى الضنك، في حين سُجلت 42 حالة تعاني من آثار جانبية أكثر شدة وفقًا لوزارة الصحة.

ورُصِدت 3 حالات خطرة أدت اثنتان منها إلى وفاة رجل يبلغ 58 عامًا وامرأة تبلغ 48 عاما.

كما نُقِلت امرأة تبلغ 38 عاما إلى العناية المركزة، لكنها غادرت المستشفى لاحقًا.

وقال وزير الصحة، ألكسندر باديليا، في مؤتمر صحفي: "ليس هناك بيانات كافية لإثبات وجود علاقة بين اللقاح وهذه الحالات الثلاث الخطرة، لكن الأمر يمثل إشارة تحذيرية"، مشيرًا إلى تعليق التلقيح موقتا احترازيًّا.

واللقاح الوحيد الآخر المتاح ضد حمى الضنك على مستوى العالم هو تاك-003 الذي يعطي بجرعتين تفصل بينهما 3 أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ومن شأن اللقاح بجرعة واحدة أن يساهم في تسريع حملات التطعيم الجماعي وتسهيلها.

وفي العام 2024، سجلت البرازيل أكثر من 6 آلاف وفاة بسبب حمى الضنك، وهو ما يقرب من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة في العالم، غير أن الوضع تحسّن بشكل ملحوظ في العام الماضي، وفقا للغد.