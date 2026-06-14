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تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية واشنطن- فيديو+صور

كتب : وكالات

07:40 ص 14/06/2026
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    تحطم مقاتلة أمريكية في ولاية واشنطن

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أعلنت المجموعة الجوية الـ11 التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، أن الطائرة العسكرية التي تحطمت في ولاية واشنطن الأمريكية تبين أنها مقاتلة F/A-18 Hornet تابعة لسلاح مشاة البحرية.

أفادت شبكة NBC، نقلا عن بيان صادر عن المجموعة، أن حادث تحطم وقع عند الظهر بمشاركة إحدى طائرات "إف/إيه-18 هورنت" المتمركزة في قاعدة ميرامار الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية في كاليفورنيا.

وأضاف البيان، أن المقاتلة كانت في رحلة تدريبية عندما تحطمت في جبال ولاية واشنطن، مما أدى إلى اندلاع حريق غابات.

وقفز الطيار بالمظلة وأصيب بجروح طفيفة، وتم انتشاله من قبل مكتب شرطة المقاطعة.

وذكرت الوحدة المسؤولة عن الطائرة، أن التحقيق قد يستغرق شهورا، وامتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وسبق أن أفادت قناة "كومو نيوز" التلفزيونية المحلية بتحطم طائرة عسكرية قرب بحيرة ريمروك واندلاع حريق عقب ذلك، وفقا لروسيا اليوم.

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واشنطن تحطم مقاتلة أمريكية سلاح المشاة البحري الأمريكي تحطم طائرة عسكرية أمريكية

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