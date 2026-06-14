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أعراض بصرية قد لا تكون مرتبطة بمشكلات في العين

كتب : شيماء مرسي

08:00 ص 14/06/2026

صحة العين

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كشف طبيب العيون الروسي سيميون كوتوف أن تشوهات الرؤية البصرية قد يتم تشخيصها بشكل خاطئ على أنها مشكلة في العينين، رغم أن أسبابها قد تكون مرتبطة بعوامل أو اضطرابات أخرى لا تتعلق مباشرة بصحة العين، ما يستدعي إجراء تقييم طبي دقيق لتحديد السبب الحقيقي وراء هذه الأعراض.

ما هي متلازمة الثلج البصري؟

أوضح الطبيب أن بعض المرضى يعانون من تشويش بصري مستمر يعرف بـ"متلازمة الثلج البصري"، حيث يرون نقاط صغيرة متلألئة تغطي مجال الرؤية بشكل يشبه التشويش الذي كان يظهر على شاشات التلفزيون التناظرية القديمة.

كما قد تظهر مع هذا الاضطراب أجسام عائمة شفافة تشبه الخيوط أو القطرات، وتبقى مرئية بصورة مستمرة، ما يؤثر على جودة الرؤية لدى المصابين، وفقا لـ "riamo".

اضطراب عصبي وراء الأعراض وليس مشكلة في العين

أشار سيميون إلى أن هذه الأعراض لا ترتبط بمشكلات في الشبكية أو الجسم الزجاجي للعين، إذ تظهر الفحوصات في كثير من الحالات أن العينين بحالة طبيعية تماما.
ويعود السبب الحقيقي إلى اضطراب عصبي ناتج عن فرط نشاط أو استثارة القشرة البصرية في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية.

وأوضح الطبيب أن الجهاز العصبي في هذه الحالة يفقد جزءا من قدرته على تصفية الإشارات الحسية غير المهمة، ما يؤدي إلى انتقال تشويش بصري مستمر إلى الوعي.
وغالبا ما تترافق هذه المتلازمة مع أعراض أخرى، مثل الحساسية المفرطة للضوء (رهاب الضوء)، وطنين الأذن، بالإضافة إلى ظاهرة استمرار رؤية الأثر الضوئي أو الصورة لفترة قصيرة بعد تحويل النظر عنها.

هل العلاج يركز على الجهاز العصبي أم العين؟

أشار أن علاج متلازمة الثلج البصري لا يستهدف العينين بشكل مباشر، بل يركز على الجهاز العصبي المركزي المسؤول عن معالجة الإشارات البصرية. ويتضمن العلاج استخدام أدوية عصبية تساعد على تقليل فرط نشاط القشرة الدماغية، إلى جانب الاستعانة بمرشحات بصرية خاصة قد تسهم في تخفيف الأعراض وتحسين جودة الرؤية لدى بعض المرضى.

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