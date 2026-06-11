مش بنكبر ولادنا.. تعليق قوي من ميدو على عدم تجديد عقد معتمد جمال

بدأ نادي الزمالك تحركات عاجلة خلال الساعات الماضية من أجل احتواء أزمة مستحقات اللاعب الفلسطيني عمر فرج، بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح اللاعب، في أزمة فسخ التعاقد من جانب واحد.

كان الزمالك قد تلقى إخطارًا، خلال الساعات الماضية، بصدور حكم يلزمه بسداد نحو 1.1 مليون دولار لصالح عمر فرج، حوالي 70 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 5%، مع توقيع عقوبة إيقاف القيد، بسبب أزمة فسخ العقد.

تحرك الزمالك لحل الأزمة

ووفقًا لمصدر مطلع، فتح مسؤولو الزمالك خطوط اتصال مباشرة مع عمر فرج ووكيله، بهدف التوصل إلى تسوية ودية بشأن المستحقات المالية المستحقة، في محاولة لتجنب أي عقوبات تأديبية إضافية قد تترتب على القضية.

وأوضح المصدر أن إدارة القلعة البيضاء تدرس تقديم مقترح لجدولة المبلغ المستحق، على أمل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ويسهم في إنهاء الملف بشكل ودي، بما يحد من تداعيات القضية على النادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يخشى العقوبات التأديبية

وأضاف أن مسؤولي الزمالك يسعون للحصول على موافقة اللاعب على آلية السداد المقترحة، خاصة في ظل المخاوف من تعرض النادي لعقوبات إضافية قد تؤثر على موقفه القانوني في الاستئناف المقدم ضد قرار إيقاف القيد التأديبي.

وكان الزمالك قد تقدم خلال الأيام الماضية باستئناف على العقوبة الخاصة بإيقاف القيد لفترتي تسجيل، وذلك عقب تسوية مستحقات اللاعب المغربي صلاح مصدق وإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإتمام إجراءات السداد، أملاً في إنهاء الملف واستعادة حقه في إبرام التعاقدات الجديدة.

اقرأ أيضا:

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على النايل سات





"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم