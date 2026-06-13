تشكيل البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026
كتب : رمضان حسن
منتخب المغرب (2)
أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن تشكيل السامبا لمباراة المغرب في مونديال 2026 .
ويفقد المنتخب البرازيلي خلال مباراة المغرب جهود لاعبه نيمار بسبب الإصابة وعدم اكتمال تعافيه.
وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر
الدفاع: روجير إيبانيز-جابريال-دوجلاس سانتوس-ماركينيوس
خط الوسط : برونو جيماريش- كاسميرو – لوكاس باكيتا
خط الهجوم : : رافيينا-إيجور تياجو-فينيسيوس جونيور
بينما جاء تشكيل المنتخب المغربي علي النحو التالي:
حراسة المرمي: ياسين بونو
الدفاع: حكيمي-عيسي ديوب-شادي رياض- نصير مزراوي
الوسط: عز الدين أوناحي-أيوب بوداوي-نائل العيناوي
الهجوم : براهيم دياز-إسماعيل صايبري-بلال الخنوس
ويقع منتخب المغرب مع البرازيل في المجموعة الثالثة بجانب منتخبي هايتي واسكتلندا