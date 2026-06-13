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تشكيل البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026

كتب : رمضان حسن

11:58 م 13/06/2026

منتخب المغرب (2)

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أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن تشكيل السامبا لمباراة المغرب في مونديال 2026 .

ويفقد المنتخب البرازيلي خلال مباراة المغرب جهود لاعبه نيمار بسبب الإصابة وعدم اكتمال تعافيه.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

الدفاع: روجير إيبانيز-جابريال-دوجلاس سانتوس-ماركينيوس

خط الوسط : برونو جيماريش- كاسميرو – لوكاس باكيتا

خط الهجوم : : رافيينا-إيجور تياجو-فينيسيوس جونيور

بينما جاء تشكيل المنتخب المغربي علي النحو التالي:

حراسة المرمي: ياسين بونو

الدفاع: حكيمي-عيسي ديوب-شادي رياض- نصير مزراوي

الوسط: عز الدين أوناحي-أيوب بوداوي-نائل العيناوي

الهجوم : براهيم دياز-إسماعيل صايبري-بلال الخنوس

ويقع منتخب المغرب مع البرازيل في المجموعة الثالثة بجانب منتخبي هايتي واسكتلندا

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