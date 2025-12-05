مهاجم بيراميدز يدعم رمضان صبحي في أزمته

"نجم الأردن بكأس العرب".. ميدو يكشف عن صفقة كان الزمالك قريبًا منها

حرص مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز على دعم زميله بالفريق رمضان صبحي، في ظل الأزمة التي يمر بها خلال الفترة الماضية، التي يتواجد بسببها في محبسه خلال الفترة الحالية.

ونشر حمدي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة رمضان وكتب: "اللهم يا كاشف الغم، ويا مفرج الكرب، ويا مجيب دعوة المضطرين، أسألك أن تفرج كرب صديقي، وتيسر أمره، وتعينه على ما أصابه اللهم إنه في كرب، فالطف به، وكن له معينًا وميسرًا، واجعل له من كل ضيق فرجًا ومن كل همّ مخرجًا".

ويتواجد نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي خلال الفترة الحالية في السجن، على خلفية اتهامه في قضية تزوير في محررات رسمية بمعهد الفراعنة للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت يوم 25 نوفمبر الماضي، حجز الحكم في قضية رمضان صبحي، حتى جلسة يوم 30 ديسمبر الجاري، مع استمرار حبس اللاعب.

ولم تتوقف الأزمات التي تعرض لها رمضان صبحي عن هذا الحد، بل تلقى اللاعب صدمة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقافه لمدة 4 سنوات بسبب تناول المنشطات.

