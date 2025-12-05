"نجم الأردن بكأس العرب".. ميدو يكشف عن صفقة كان الزمالك قريبًا منها

كتب ـ مصطفى الجريتلي

أبدى حسام البدري سعادته بالتتويج بلقب الكأس مع فريقه أهلي طرابلس بعدما فاز على نظيره أهلي بني غازي الذي يدربه طارق مصطفى.

نتيجة نهائي كأس ليبيا

وفاز فريق أهلي طرابلس على نظيره أهلي بني غازي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس باستاد القاهرة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال البدري خلال تصريحات لقناة النهار عقب المباراة:"اللقب مهم للغاية للجماهير كما يمثل إضافة لي ولتاريخي فأصبحت أكثر مدرب مصري حقق البطولات في تاريخ البطولات سواء المحلية أو الخارجية مع المريخ أو أهلي طرابلس".

وأضاف:"أتمنى العودة لخدمة الأهلي فحبي وعشقي له لا يقاس بأي شيء فقلبي وفكري دائمًا مع الأهلي"، ثم أردف:"أتمنى التوفيق لحسام حسن مع المنتخب بأمم أفريقيا وننتظر أن يحقق المنتخب نتائج جيدة".

وأتم مدرب أهلي طرابلس تصريحاته بالتشديد على أنه مستمر مع ناديه الليبي؛ حيث سيبدأون الموسم الجديد الأسبوع المقبل.

