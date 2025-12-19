اعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، والمقرر إقامتها غدًا السبت 20 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد المقاولون العرب اللقاء، الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تقرر إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم إبراهيم محمد كحكم ساحة.

ويعاونه كل من أحمد شاهين حكمًا مساعدًا أول، ومحمود بدران حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو، تم تعيين خالد الغندور حكمًا لتقنية VAR، ويعاونه أسامة هشام كحكم فيديو مساعد.

إقرأ أيضًا..

رقم فلكي.. كم حصدت المغرب بعد تتويجها بكأس العرب؟

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟