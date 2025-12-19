مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

اعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

01:18 ص 19/12/2025

الزمالك 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، والمقرر إقامتها غدًا السبت 20 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد المقاولون العرب اللقاء، الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تقرر إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم إبراهيم محمد كحكم ساحة.

ويعاونه كل من أحمد شاهين حكمًا مساعدًا أول، ومحمود بدران حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو، تم تعيين خالد الغندور حكمًا لتقنية VAR، ويعاونه أسامة هشام كحكم فيديو مساعد.

إقرأ أيضًا..

رقم فلكي.. كم حصدت المغرب بعد تتويجها بكأس العرب؟

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك حكام مباراة الزمالك وحرس الحدود الزمالك وحرس الحدود كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟