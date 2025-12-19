بيراميدز يترقب موقف أحمد حمدي يعد أزمته مع جون إدوارد.. ما القصة؟

الغندور يكشف أول رد فعل من حسين لبيب على وقف القيد

كشف مهند عون وكيل النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، عن آخر التطورات المتعلقة بإيقاف القيد ضد النادي.

وكيل فرجاني ساسي يكشف مفاجأة في إيقاف قيد الزمالك

وقال عون في تصريحات تلفزيونية أن حكم إيقاف القيد الصادر ضد الزمالك نهائي، ولا يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الفيدرالية.

وأضاف وكيل اللاعب أن أمام الزمالك خيارين فقط، إما تسوية المستحقات المالية المتأخرة لصالح فرجاني ساسي، أو استمرار إيقاف القيد، مؤكداً أن إدارة النادي لم تتواصل معهم حتى الآن منذ صدور القرار.