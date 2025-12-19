مباريات الأمس
وكيل فرجاني ساسي يكشف مفاجأة في إيقاف قيد الزمالك

كتب : مصراوي

01:06 ص 19/12/2025
كشف مهند عون وكيل النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، عن آخر التطورات المتعلقة بإيقاف القيد ضد النادي.

وقال عون في تصريحات تلفزيونية أن حكم إيقاف القيد الصادر ضد الزمالك نهائي، ولا يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الفيدرالية.

وأضاف وكيل اللاعب أن أمام الزمالك خيارين فقط، إما تسوية المستحقات المالية المتأخرة لصالح فرجاني ساسي، أو استمرار إيقاف القيد، مؤكداً أن إدارة النادي لم تتواصل معهم حتى الآن منذ صدور القرار.

فرجاني ساسي الزمالك إيقاف قيد الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك اليوم

