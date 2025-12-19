مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

الغندور يكشف أول رد فعل من حسين لبيب على وقف القيد

كتب : نهي خورشيد

12:58 ص 19/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب في استقبال هاني أبو ريدة
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب وهاني أبو ريدة
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب وجوميز
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب 3
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك1
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك وأحفاده
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب
  • عرض 17 صورة
    عواد وزجته مع حسين لبيب
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رفقة لاعبي الزمالك يحتفلان بالسوبر الأفريقي
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب والسفير المصري
  • عرض 17 صورة
    أحمد دياب مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خطة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لإنهاء أزمات القيد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان إيقافه للمرة السابعة بسبب صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

الغندور يكشف أول رد فعل من حسين لبيب على وقف القيد

وقال الغندور، في تصريحاته تليفزيونية أن المجلس بدأ التحضيرات لتسوية الملفات المالية بهدف السماح للفريق بالتسجيل بشكل طبيعي خلال يناير.

وأضاف أن إدارة الزمالك كانت على دراية تامة بالعقوبات الموقعة على النادي، وتعمل على تجهيز مبلغ يصل إلى مليون دولار لتسوية كافة الملفات وإغلاق الأزمة بالكامل قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين لبيب الزمالك وقف القيد خالد الغندور أخبار الزمالك آخر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟