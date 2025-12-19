بيراميدز يترقب موقف أحمد حمدي يعد أزمته مع جون إدوارد.. ما القصة؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خطة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لإنهاء أزمات القيد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان إيقافه للمرة السابعة بسبب صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

الغندور يكشف أول رد فعل من حسين لبيب على وقف القيد

وقال الغندور، في تصريحاته تليفزيونية أن المجلس بدأ التحضيرات لتسوية الملفات المالية بهدف السماح للفريق بالتسجيل بشكل طبيعي خلال يناير.

وأضاف أن إدارة الزمالك كانت على دراية تامة بالعقوبات الموقعة على النادي، وتعمل على تجهيز مبلغ يصل إلى مليون دولار لتسوية كافة الملفات وإغلاق الأزمة بالكامل قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.