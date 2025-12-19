تراشق وتصعيد دولي.. التفاصيل الكاملة لأزمة الزمالك مع روقا

دخلت أزمة نادي الزمالك مع لاعبه السابق محمد أشرف «روقا» مرحلة جديدة من التصعيد، بعد خلافات قانونية ومالية أعقبت فسخ التعاقد بين الطرفين، والتي انتهت بتقدّم اللاعب بشكوى رسمية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وتعود بداية الأزمة إلى قرار إدارة الزمالك بفسخ عقد روقا، مستندة إلى بند في التعاقد يمنح النادي أحقية إنهاء العلاقة بعد فترة محددة، وهو ما اعتبره اللاعب قرارًا غير منصف، مؤكدًا أنه لم يكن على علم كامل بتفاصيل هذا البند عند توقيع العقد، وأنه فوجئ بالاستغناء عنه دون الحصول على كامل حقوقه المالية.

وعقب رحيله عن القلعة البيضاء، تقدّم روقا بشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المتأخرة وتعويضه عن فسخ العقد.

وبعد دراسة الملف، أصدرت اللجنة قرارًا يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على مبلغ مالي كبير، يمثل قيمة مستحقاته المتأخرة عن الفترة الأخيرة مع الزمالك.

ورغم صدور الحكم، لم يتم تنفيذ القرار بشكل فوري، ما دفع اللاعب إلى تصعيد الأزمة، ولوّح باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لضمان الحصول على حقوقه، في ظل تعثر الحل الودي بين الطرفين.

الأزمة لم تتوقف عند الجانب القانوني فقط، بل امتدت إلى الساحة الإعلامية، حيث شهدت تبادل تصريحات حادة بين اللاعب وبعض مسؤولي الزمالك السابقين، إذ أكد مسؤولو النادي أن فسخ التعاقد جاء لأسباب فنية وقانونية، فيما شدد روقا على أنه التزم بكافة واجباته، وأن تأخر صرف مستحقاته تسبب له في أزمات مالية عقب رحيله.

وتأتي أزمة روقا في توقيت حساس بالنسبة لنادي الزمالك، الذي يواجه عدة ملفات مالية مع لاعبين سابقين، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ جديد لتسوية النزاعات وتفادي عقوبات محتملة، خاصة مع تكرار الشكاوى على المستويين المحلي والدولي.

ويبقى ملف محمد أشرف "روقا" مفتوحًا، في انتظار حسم نهائي سواء بتنفيذ الأحكام الصادرة أو بالتوصل إلى تسوية تنهي واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل داخل أروقة النادي خلال الفترة الأخيرة.