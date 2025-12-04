تحدث إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن رأيه في المستوى الحالي لكرة القدم المصرية، موضحأً حقيقة دخوله معسكرات المنتخب وعلاقته بالعميد حسام حسن.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"لا طبعًا بتابع الكرة المصرية، ما أنا شغال مع اللاعيبة، أنا بحب الكرة المصرية جدًا، أول حاجة النتائج بتاعتنا في تصفيات أفريقيا وكأس العالم إحنا وصلنا".

وأضاف:" أنا بتفائل لما يكون في أي بطولة مُجمعة الناس بتنتقد أداء المنتخب، بنروح نعمل بطولة بنكسر فيها الدنيا".

وتابع:"زي ما الناس بتنتقد الأداء الفترة دي، ممكن إن شاء الله نروح البطولة في المغرب نعمل أداء جبار، لازم نصبر شوية، لازم الكابتن حسام حسن ياخد فرصته، زي ما بندي أي مدرب أجنبي فرصته، فـ أنا شايف البلبلة اللي حاصلة والنقد، نهدى".

وعن تعامله مع المدير الفني للفراعنة: "آه اتعاملت مع الكابتن حسام، لإن أنا كنت شغال مع الكابتن أحمد حسام ميدو في البرنامج، فهو استضافه في مرة واتكلمت معاه".

وواصل:"والله شخص أنا أنا بحبه على المستوى الشخصي، يعني أنا هو بالنسبة لي أيقونة، يعني أنا بحبه جدًا من قبل ما يكون مدرب، وأنا كان نفسي يدرب منتخب مصر: فـ أنا ببقى دايمًا معاه ومتعاطف معاه، وعارف إن هو إن شاء الله هيعمل بطولة حلوة قوي".

وأوضح:" أنا كنت دايمًا متواجد في معسكرات منتخب مصر إلى فترة كبيرة جدًا، وبعد كده ابتدى الموضوع يتاخد بطريقة سلبية، لو كان المنتخب يعني ظهر بشكل مش حلو فـ بتبتدي الناس تقول لك ده إبراهيم كان في المعسكر، ده مركزين في شعرهم، فـ أنا يعني ابتديت إن أنا أهدى من الموضوع ده".

وأتم إبراهيم حديثه:"بس أنا كنت متواجد طبعًا فترة كوبر لما صعدوا كأس العالم. وكنت متواجد حتى كأس الأمم هنا لما كانت موجودة في القاهرة، كنت موجود مع منتخب مصر، بروح لـ منتخب الجزائر لحد آخر يوم في البطولة، منتخب تونس، منتخب المغرب".