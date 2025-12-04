غاب 612 يوما.. 5 إصابات قاسية أطاحت بمشوار كريم فؤاد مع الأهلي

أول تعليق من الأهلي بعد إصابة كريم فؤاد

تعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر "الرديف"، لصدمة جديدة، بعد شهرين فقط من عودته من الإصابة.

وأعلن منتخب مصر الثاني، إصابة كريم فؤاد خلال مران أمس، استعدادا لمواجهة الإمارات بكأس العرب، وأشار إلى أن الفحوصات أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يتعرض فها كريم فؤاد للإصابة، منذ انضمامه إلى الأهلي في يناير 2021، وتسببت في غيابه لمدة 612 يوما، أي غيابه عن 126 مباراة. فلم يلعب فؤاد سوى 91 مباراة مع الفريق، وسجل 7 أهداف.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، جاءت إصابات كريم فؤاد كالآتي:

تمزق في الرباط الصليبي - من 2 يناير 2023 لـ25 سبتمبر 2023 - غاب 267 يوما (56 مباراة)

إصابة عضلية - من 8 أكتوبر 2023 لـ31 أكتوبر 2023 - غاب 24 يوما (6 مباريات)

تمزق في الرباط الصليبي - من 8 أغسطس 2024 لـ21 مايو 2025 - غاب 287 يوما (57 مباراة)

إصابة عضلية - من 30 أغسطس 2025 لـ2 أكتوبر 2025 - غاب 34 يوما (7 مباريات)

