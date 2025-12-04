عدّد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، قضايا نادي الزمالك في الفيفا، والتي تسببت في إيقاف القيد بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الزمالك للمرة السادسة، بسبب عدم دفع مستحقات المدربين واللاعبين السابقين.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قضايا الزمالك اللي تسببت في إيقاف القيد: جوزيه جوميز، وجروس، وفرجاني ساسي، ولسه إبراهيم نداي وميشلاك وصلاح مصدق، وغيرهم كتير".

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري، في بطولة كأس عاصمة مصر.