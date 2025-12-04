مباريات الأمس
إبراهيم الصغير يرد عبر مصراوي.. هل لديه مستحقات لدى الزمالك؟

كتب : نهي خورشيد

12:07 ص 04/12/2025
كشف إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، حقيقة ما تردد حول مستحقاته المالية المتأخرة لدى مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "والله دي إشاعة سخيفة جدًا، وبتعمل لي مشاكل يعني طول ما أنا ماشي في الشارع الناس بتسألني".

وأضاف: "نادي بحجم نادي الزمالك مثلًا طبعًا ما ينفعش إشاعة زي كده تطلع عليه، يعني أنا بحكم علاقتي طبعًا بلاعيبة الزمالك وبحترم مجلس إدارته، أنا ماليش علاقة بيهم قوي بس بحترمهم".

وتابع حديثه: "إن تطلع إشاعة زي دي إزاي؟ يعني إيه إبراهيم الصغير ليه مليون جنيه عند نادي الزمالك؟ طبعًا كلام سخيف طبعًا، وده نادي الزمالك ده نادي كبير جدًا اللي يطلع ليه إشاعة زي دي طبعًا".

وأتم قائلاً:"يعني أنا عن نفسي لما بسمع حاجة زي كده أنا ببقى متضايق جدًا وبطلع أكذب على فكرة، لإن الناس بتصدق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم الصغير الزمالك مستحقات الزمالك لإبراهيم الصغير حلاق اللاعبين الدوري المصري مصفف اللاعبين

