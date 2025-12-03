منتخب مصر يكشف حقيقة استبعاد محمد شريف بعد اعتراضه على حلمي طولان

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب الوطني المصري، المشارك في كأس العرب، حقيقة استبعاد محمد شريف، بعد اعتراضه على التغيير خلال المباراة الماضية، أمام الكويت.

محمد شريف قد ظهر غاضبًا من استبداله خلال مواجهة الكويت، ودخل في نقاش مع المدير الفني حلمي طولان، قبل أن يتجه لمقاعد البدلاء، عقب الدفع بمروان حمدي على حسابه في الشوط الثاني.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده".

وأضاف: "لا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلًا من دعم المنتخب في البطولة".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكويت، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الأولى لكأس العرب.