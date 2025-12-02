قبل لقطة كأس العرب.. 4 مشاهد لا تنسى لمحمد أبو تريكة مع الجماهير

تصدر محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، المشهد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عودة القضية الخاصة به والمرتبطة بتعرضه للنصب من قبل أحد الأشخاص للساحة مرة أخرى.

وكان أشرف عبد العزيز محامي نجم الأهلي، أعلن أمس الإثنين 1 ديسمبر الجاري، أن صاحب معرض السيارات الذي كان معه شيك ب 13 مليون جنيه، محل النزاع بين نجم الأهلي وأحد رجال الأعمال في الفترة الماضية، قام بتسليم الشيك إلى جهات التحقيق بعد علمه بالأزمة مباشرة.

القصة الكاملة لأزمة أفشة وأحد رجال الأعمال

وقام نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في وقت سابق بتقديم بلاغ في قسم شرطة التجمع الأول، ضد أحد رجال الأعمال يدعى رمضان حسني يتهمه بالحصول على مبلغ 13 مليون جنيه لشراء سيارة له ولكنه لم يقم بشرائها.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب كان قد منح أحد رجال الأعمال شيكا، بقيمة 13 مليون جنيه لصالح أحد رجال الأعمال، لاستيراد سيارة له من الخارج، لكن رجل الأعمال لم يقم بشراء السيارة أو حتى بمنح اللاعب الشيك مرة آخرى.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع في وقت سابق، الحكم على رجل الأعمال رمضان حسني بالحبس لمدة 3 سنوات، تغريمه 10 آلاف جنيه ودفع تعويض مدني قدره آلاف جنيه.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، بتأييد حكم الحبس على رجل الأعمال رمضان حسن لمدة 3 سنوات، بتهمة استيلائه على شيك من محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي بقيمة 13 مليون جنيه.

