العقوبة السابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات

اتحاد الكرة في بيان رسمي: عام 2026 هو البداية الحقيقية لتطوير الكرة المصرية

تلقي نادي الزمالك صدمة آخري مساء اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف القيد لثلاث فترات في قضية جديدة ضد القلعة البيضاء.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عبر موقعه الرسمي، توقيع عقوبة جديدة على نادي الزمالك في القضية السابعة، تقضي بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات دون ذكر السبب.

وتأتي هذه العقوبة بعد 14 يومًا فقط من القضية السادسة التي تم توقيعها مؤخرًا علي نادي الزمالك و المسجلة باسم التونسي فرجاني ساسي.

وبذلك يتعرض الزمالك لإيقاف القيد لثلاث فترات، بسبب قضايا فرجاني ساسي وكريستيان جروس، إلى جانب القضية السابعة، على أن ينتهي هذا الإيقاف فور سداد المستحقات المالية الخاصة بالقضايا الحالية.

