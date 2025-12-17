أكد أحمد جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، أن الأهلي دخل في مفاوضات معه أكثر من مرة لضمه إلى صفوف المارد الأحمر، خلال فترة تواجده داخل صفوف الفارس الأبيض.

وقال جعفر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي دخل تفاوض معي من قبل بعض المسؤولين في النادي، أكثر من مرة للانضمام إلى صفوف الفريق وبشكل خاص، في موسم 2012-2013، مع نهاية عقدي مع الزمالك".

وأضاف: "النادي الأهلي نادي كبير وكل من تواصل معي أشخاص محترمة، لكنني كنت رافض الأمر بشكل كامل، حتى حينما تحدث معي وكيلي لإقناعي أغلقت الأمر بشكل كامل، احتراما للفترة الكبيرة التي تواجدت فيها داخل الزمالك".

واختتم جعفر تصريحاته: "أبلغت مسؤولي النادي الأهلي أثناء تواصلهم معي في هذه الفترة، بأنني قمت بتجديد تعاقدي مع نادي الزمالك وهو ما أنهى الأمر بشكل نهائي".

والجدير بالذكر، أن أحمد جعفر، كان قد اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في بداية عام 2025، بعد فترة قضاها داخل صفوف فريق دايموند بدوري الدرجة الثانية المصري.

أقرأ أيضًا:

قبل انطلاق البطولة..موعد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم

بعمر الـ21 عامًا.. وفاة نجم الدوري الإنجليزي في حادث سير مروع