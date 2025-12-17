إعلان

نجيب ساويرس يصل حفل "Enigma" بمناسبة مرور 25 عاما

كتب : معتز عباس

10:05 م 17/12/2025
    نجيب ساويرس يصل حفل مجلة اينجما (2)
    نجيب ساويرس يصل حفل مجلة اينجما (3)

تصوير / هاني رجب:

وصل رجل الأعمال نجيب ساويرس حفل مجلة "اينجما"، المُقام في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق أول عدد لها.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على حفل "Enigma"، والتقطوا صورًا تذكارية على الريد كاربت، أبرزهم الفنان عمرو يوسف، جيهان خليل، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة زينة، الفنان احمد مجدي، الفنانة آروى جودة، الإعلامي بوسي شلبي، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة إنجي علي، الفنان آسر ياسين وزوجته، الفنانة ناهد السباعي، المطرب عزيز مرقة، والعالمي أحمد حسام ميدو.

يحيي الفنان عزيز مرقة مساء اليوم الأربعاء، حفل مجلة Enigma، حيث يضم برنامج الحفل عروض فنية موسيقية حية مختلفة تشمل ظهورا خاصا لمطربة مصرية لم يتم الكشف عن اسمها.

نجيب ساويرس يصل حفل Enigma حفل مجلة اينجما رجل الأعمال نجيب ساويرس حفل مجلة Enigma

