مصدر يكشف لمصراوي سبب إيقاف قيد نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

10:29 م 17/12/2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك 3 فترات قيد جديدة، بسبب شكوى نادي إستريلا البرتغالي ضد الفارس الأبيض.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في وقت سابق عن 6 عقوبات سابقة ضد الفارس الأبيض، بداية من 3 نوفمبر الماضي حتى الآن، مما عرض النادي للعديد من العقوبات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إيقاف قيد الزمالك، جاء بسبب عدم سداد القسط الأول، من قيمة صفقة الأنجولي شيكو بانزا، قادما من إستريلا البرتغالي".

وأضاف: "قيمة القسط الأول الأول من صفقة انتقال بانزا للزمالك تصل إلى 200 ألف يورو".

ويذكر أن نادي الزمالك مع اللاعب الأنجولي، في يوليو الماضي قادما من فريق إستريلا الأنجولي، بعقد لمدة 4 سنوات.

وظهر بانزا رفقة الفارس الأبيض حتى الآن، في 13 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

