مارك فيش يكشف المرشحين الأبرز لتحقيق كأس الأمم الإفريقية 2025

كشف مارك فيش نجم منتخب جنوب أفريقيا الأسبق، عن توقعه للمرشح بحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 2 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وقال فيش في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أرى أن هناك العديد من المنتخبات القادرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية، من الخارج، قد يبدو المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز، خاصة أن البطولة تقام على أرضه، إلى جانب منتخب السنغال، بالنظر إلى الطريقة التي تأهل بها لكأس العالم".

وأضاف:"لكن في النهاية، أعتقد أنها بطولة مفتوحة على كل الاحتمالات، وهناك أكثر من منتخب قادر على التتويج".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل مشواره في أمم أفريقيا، بمواجهة زيمبابوي يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولي من دور المجموعات للمسابقة.